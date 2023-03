Pronostico Bari-Frosinone: di fronte i due migliori attacchi della Serie B

Per la promozione del Frosinone in Serie A sembra solo questione di tempo. La matematica può attendere, il Bari di Mignani no. Sabato pomeriggio (ore 16.15), in un San Nicola incandescente, la capolista di Fabio Grosso sfiderà la terza della classe, che sta lottando con il Genoa (ma anche il Sudtirol è della partita) per conquistare il secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A .

Bari-Frosinone, indovina il risultato e vinci!

Quote equilibrate, ecco i consigli per le scommesse

Una vittoria del Frosinone a Bari vorrebbe dire ipoteca sulla promozione in A ma non sarà facile espugnare il fortino di una squadra che sì ha commesso qualche passo falso in casa (nessuno è perfetto) ma ha anche strapazzato il Parma per 4-0 lo scorso 14 gennaio.

Al momento nessuno meglio del Bari (5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6) può lanciare il guanto di sfida alla capolista. Un rapido sguardo alle quote per riscontrare grande equilibrio nelle previsioni dei bookie. GoldBet e Better propongono l'1 a 2.95, il pareggio (da non escludere) a 3.10 e il 2 a 2.50. L'offerta per il segno X finale sale a 3.20 su Cplay e Begamestar, con l'1 pagato 2.84 e il 2 valutato 2.54.

Le ultime tre trasferte dei laziali sono terminate o con due o con tre reti totali. Al San Nicola l'opzione Multigol 2-3 renderebbe 1.97 volte la posta.