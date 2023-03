Pronostico Maiorca-Osasuna, uno "zero"... per due!

Il mese di marzo va in archivio con l'anticipo di Liga tra Maiorca e Osasuna . Due squadre che negli ultimi cinque turni prima della sosta avevano collezionato una sola vittoria, poi un pareggio e tre sconfitte. Pancia piena? Forse sì ma il principale obiettivo era e resta la salvezza , da blindare con qualche punto in più già a partire da questo match.

Maiorca-Osasuna, fai il tuo pronostico

Le statistiche: Under 2,5 e somma gol finale

Il Maiorca di Muriqi ha 32 punti in classifica, 21 dei quali li ha ottenuti in casa dove ha battuto tra gli altri Atletico Madrid, Real Madrid e Villarreal. L'Osasuna ha due punti in più rispetto al Maiorca, sconfitto 1-0 a Pamplona.

Due i dati meritevoli di risalto. Sia il Maiorca in casa che l'Osasuna fuori fanno registrare 11 Under 2,5 in 13 partite. Ma soprattutto, nessuna somma gol 4 ancora in campionato: insieme all'Atletico di Simeone sono le uniche a far registrare questo "ritardo" all'alba della 27ª giornata di Liga.

Per le quote è favorito il Maiorca, il segno 1 si gioca a 2.20 su Better e GoldBet, che bancano poi il pareggio a 2.90 e il 2 a 3.75. Valutazioni più o meno simili per i bookie Cplay e Begamestar: l'1 paga 2.22, la X 2.93 mentre il segno 2 vale 3.72.

Alla luce del comune gradimento per l'Under 2,5 la quota prevista per un match con massimo due reti è pari a 1.35. Occhio al Multigol Casa 1-2 offerto a 1.59, con il Maiorca... in casa finora ha regalato quasi sempre soddisfazioni.