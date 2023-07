Antepost Serie A 2023/24, il testa a testa Roma-Lazio visto dai bookie

Tra le scommesse Antepost sulla Serie A ecco quella sui Testa a testa . Generalmente ne vengono proposti sette in palinsesto e tra questi spicca il duello capitolino Roma-Lazio . In cosa consiste ? Scegliendo l'opzione "1" si pronostica la Roma meglio piazzata a fine campionato , al contrario con il "2" si punta sulla Lazio che chiude sopra ai "cugini".

Roma o Lazio, chi "vince" secondo i bookmaker

Nelle ultime quattro edizioni del campionato di Serie A è sempre stata la Lazio a lasciarsi alle spalle la Roma. Stavolta, però, le cose andranno diversamente secondo alcuni dei principali operatori di scommesse. Cplay e Begamestar indicano la Roma favorita nel testa a testa con quota 1.70, la Lazio è bancata a 2.

Snai offre quote praticamente identiche con la Roma proposta a 1.72 e la Lazio a 2.

Per quanto riguarda la qualificazione in Champions la Roma piazzata nelle prime 4 è un'ipotesi offerta a 3, la Lazio in questa scommessa paga circa 3.50.