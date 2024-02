Frosinone-Milan, analisi della partita e quote dei bookies

Sarà match interessante per più motivi, quello tra Frosinone e Milan previsto per le ore 18. 00 di sabato 3 febbraio e valido per la 23a giornata di Serie A.

I ciociari arrivano al match dopo il pareggio in trasferta contro il Verona all’ultimo turno: prima di questo risultato, la vittoria della settimana precedente contro il Cagliari di Ranieri aveva permesso loro di interrompere una striscia negativa di otto turni senza vittorie. La classifica, in questo momento, sorride agli uomini di Di Francesco, che si trovano a cinque punti di distanza dalla zona retrocessione, e in casa sono squadra ostica per chiunque: le uniche squadre ad aver ottenuto tre punti allo Stirpe sono state finora Napoli, Monza e Juventus.

L’ultimo match disputato dal Milan, invece, sa di occasione fallita. I rossoneri vogliono riscattarsi dopo il 2-2 col Bologna, che ha visto gli uomini di Pioli fallire due calci di rigore con Theo Hernandez e Giroud: il passo falso ha interrotto una striscia di quattro vittorie di fila, ottenute contro Sassuolo, Empoli, Roma e Udinese.

Per gli ospiti, 14 reti segnate nelle ultime cinque partite tra Serie A e Coppa Italia: almeno una rete rossonera contro il Frosinone sembra dunque ipotesi più che probabile, e a pensarla così è anche Better, che per l’occasione offre ai propri nuovi iscritti una maggiorazione sull’esito Sì del mercato Segna Gol Team Ospite, portando la quota da 1.08 a 6.

ANALISI E QUOTE

Il Milan è, tra le squadre di Serie A, quella che fuori casa colleziona il maggior numero di Over 2.5 in questa stagione: per ben 8 volte su 11 le partite che hanno visto i rossoneri giocare in trasferta sono terminate con almeno tre reti segnate. Per chi crede nelle statistiche, interessante dunque la quota sull’Over 2.5 proposta da Better e Goldbet, a 1.60, mentre 1.59 è quella firmata Staryes.

I rossoneri, infine, non possono perdere ulteriore terreno rispetto a Inter e Juventus, che distano per il momento otto e sette punti. Per chi ritiene che il Milan dovrà liquidare senza intoppi la pratica Frosinone, vincendo il match senza concedere niente all’avversario, Better e Goldbet offrono il segno No Goal a 2.20, mentre la proposta di Staryes si attesta a 2.14