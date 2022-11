Pronostici Serie A, Napoli-Udinese: l'Ingegnere punta sul cavallo più in forma

L'Udinese non batte i partenopei dal 2016 con un esotico risultato che vedeva sul tabellino dei marcatori per due volte il nome di Bruno Fernandes e quello di Thereau con l'acuto del Pipita Higuain. A tanti fantallenatori sarà scesa una lacrimuccia ma i tempi son cambiati e l'Ingegnere lo sa bene. Il Napoli è la certezza del campionato, nonostante la quasi certa assenza del georgiano più amato dello stivale, i netti favoriti dello scontro son proprio loro.

Finire in bellezza.

Osimhen e compagni arrivano da 11 vittorie di fila in campionato per la prima volta nella loro storia. Ancora imbattuti, cercheranno di arginare i veloci contropiedi dell'Udinese che, dopo un inizio sorprendente, si è fermato con 5 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 7 partite. Il centrocampo del Napoli sarà il fulcro del gioco, con Lobotka, Anguissa (fresco di rinnovo) e Zielinski in formato Barcellona del tiki taka di Guardiola. Adesso arriva la sosta mondiali e bisognerà tornare carichi perchè il campionato, più che mai quest'anno, avrà due volti. Saranno in grado gli uomini di Spalletti di non farsi scivolare questa opportunità dalle mani?

Il pronostico dell'Ingegnere.

Il tipster con la montatura dell'occhiale da sole più iconica di Italia vuole star tranquillo e consiglia a tutti di stare attenti contro i bianconeri friulani, perciò consiglia di giocare: 1X + GOAL.

Inoltre, per i più coraggiosi, si suggerisce un risultato esatto di 2-1.

