Rivoluzione nel mondo dei pronostici NBA

Chi è BETPRO? Non ha bisogno di troppe presentazioni, soprattutto per gli esperti del settore. All’anagrafe Riccardo Lauretti, Betpro è il tipster NBA numero 1 in Italia con più di 100mila follower all’attivo nel 2022. Vanta già un primato: è stato lui a portare pronostici sull’NBA in Italia.

Dal 2011 Betpro ha partecipato attivamente alla trasformazione dei mercati attraverso collaborazioni con i maggiori bookmaker nazionali. È grazie ai loro suggerimenti che sono stati inseriti negli anni precedenti gli “handicap” e “i mercati sui singoli giocatori”.

E-Play24, uno dei più importanti concessionari online di giochi autorizzati in Italia, secondo le classifiche ADM, è il concessionario con il trend di crescita più rapido mai registrato negli ultimi anni.

Durante la scorsa stagione sportiva, l’NBA è stata la seconda manifestazione più ricercata dai giocatori di E-Play24. Quest’anno il concessionario propone oltre 400 partite in diretta streaming sui propri canali di vendita. L’appuntamento è per la notte tra il 18 e il 19 ottobre con i primi due match della regular season: Boston Celtics-Philadelphia 76ers e i campioni in carica di Golden State Warrior contro i Los Angeles Lakers di Lebron James.

La vera “rivoluzione” quest’anno sarà la possibilità di giocare su: under/over tiri liberi giocatore, giocatore fuori per falli o espulso, under/over nella somma punti, rimbalzi, assist o triple di due giocatori della stessa squadra, under/over schiacciate e molto altro ancora.

E non finisce qui. Riccardo, con il suo team, dopo aver inanellato vincite clamorose nell’anno precedente come Herro quota 20 in antepost e Minnesota ai Playoff a quota 6.50, si prepara ad una nuova season ricca di novità, contenuti esclusivi, collaborazioni, tips e numerosi regali per tutta la sua fedelissima community.

