Esonero Allegri, la quota cambia dopo la sconfitta in Champions

Brutta sconfitta in Israele per la Juventus e qualificazione agli ottavi sempre più lontana. I tifosi delusi e arrabbiati per questo inizio di stagione davvero complicato sia in campionato che nella massima competizione europea per club. Sui principali social il popolo bianconero si è scagliato soprattutto con l'allenatore, Massimiliano Allegri. La dirigenza juventina ha dichiarato che l'allenatore non verrà esonerato ma intanto i principali bookie sono scatenati e le quote sono scese in modo deciso.