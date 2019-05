Ancora 10 Buoni Amazon in Serie A!

Siamo in dirittura d’arrivo con il concorso SfidaPronostico.it. Mancano due turni della massima serie italiana e due schedine, oltre a qualcuna del calcio internazionale, per assegnare gli ultimi buoni rimasti nel contest di pronostici online più interessante e sempre gratuito. I nostri fantapronosticatori hanno ancora qualche chance per accaparrarsi i Buoni Amazon rimasti e risalire le classifiche annuali e mensili.

I MIGLIORI. Classifiche ancora cortissime su Sfidapronostico dove in testa c’è sempre “Mamax22” che precede “Fraschetta” e “Frank49”. Da fare attenzione a “Giannifigus23” che è in serie positiva per la classifica annuale, ma soprattutto per quella mensile. Su SfidaBetting l’utente “Giro” ha stravolto la classifica sfruttando le ultime partite dei vari campionati e andando a pronosticare, a sistema, gli incontri dove si sono distribuiti i punti qualificazione nelle coppe europee e salvezza. Così facendo ha inanellato un parziale di 13 schedine consecutive che gli hanno permesso di guadagnare 108.528FC e il primo posto nella classifica mensile e annuale. Sempre nell’annuale, “Walter” segue con 12.000FC da recuperare.

Penultima schedina Serie A SuperGold proposta nel prossimo weekend dove in palio ci sono 10 Buoni Amazon del valore di 20€, che potrebbero aumentare in caso di Jackpot.

SERIE A. Partita delicatissima per il Genoa, che in caso di insuccesso contro il Cagliari rischierebbe di mettere in serio pericolo la permanenza in A. Da indovinare in questo caso l’Under/Over 2,5. Il Sassuolo, che non deve chiedere più nulla al campionato, ospita una Roma che può solo vincere per sperare ancora in un posto in Champions o comunque in Europa League. Anche qui da indovinare l’Under/Over 2,5. Chievo-Sampdoria è pura formalità per un incontro aperto a qualsiasi risultato. Si prosegue con Empoli-Torino dove entrambe le squadre hanno necessità dei 3 punti per obiettivi completamente diversi. Parma e Fiorentina, invece, potrebbe giocarsi a tavolino per un punto che potrebbe andare bene a entrambe.

A San Siro il Milan, contro il Frosinone, deve vincere e continuare a sperare in un passo falso dell’Atalanta che va a caccia dei 3 punti a Torino contro una Juve che ha chiuso anzitempo il campionato conquistando il 35° scudetto. L’Inter a Napoli spera di chiudere la pratica Champions con una giornata di anticipo. L’evento Jolly di questo turno è il risultato esatto di Lazio-Bologna. Indovinarlo come al solito permette l’assegnazione della stella e in caso di 8 eventi indovinati di vincere il Jackpot.