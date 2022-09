Inter-Roma: senza Brozovic non si vince, Belotti si esalta contro i nerazzurri

L' Inter aspetta la Roma a San Siro in quella che si preannuncia come una partita da tripla. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, quindi con tanta voglia di riscatto. I nerazzurri cercheranno di far pesare il fattore campo, in un Meazza che quest'anno ha sempre fatto registrare sold out. Alcune assenze potrebbero condizionare, in particolare i padroni di casa che devono rinunciare a Brozovic e Lukaku .

La Roma è la squadra che l'Inter ha battuto più spesso in Serie A: 75 su 178 sfide, a completare il quadro ci sono anche 54 pareggi e 49 vittorie per i giallorossi. Non solo, con 290 gol, la formazione di Mourinho è quella contro cui l'Inter di Inzaghi ha segnato più reti nella competizione. Mou è l'ex della partita, ma nelle file dei padroni di casa troviamo Edin Dzeko , che probabilmente sarà titolare della sfida.

Inter, imbattuta da dieci partite con la Roma

Sono dieci le partite consecutive in cui l'Inter non perde con la Roma in campionato: ha totalizzato 4 vittorie e 6 pari. Una serie più lunga di risultati utili è molto lontana nel tempo, tra il 1935 e il 1941 (12 in questo caso). L'ultima volta che i giallorossi hanno festeggiato con i tre punti è datata 26 febbraio 2017 (1-3 al Meazza).

C'è comunque grande equilibrio nelle ultime 17 partite a San Siro in A: i successi sono cinque per parte, sette le 'X'. Nelle cinque più recenti, i nerazzurri sono imbattuti (2 vittorie e 3 pari).

Inter: solo una volta 4 sconfitte nelle prime 8 di campionato

L'Inter è già a quota tre sconfitte in sette incontri, cosa che è successa dieci volte nella storia della Beneamata. Qualora dovesse arrivare una sconfitta contro la Roma, la quarta nelle prime otto giornate, sarebbe solo la seconda volta nella storia. Il precedente è della stagione 2011-2012, al termine di quel campionato i nerazzurri si piazzarono sesti in classifica.

Le statistiche sembrano però escludere che accada. L'Inter, infatti, ha vinto le ultime sette partite casalinghe in campionato. E in questo frangente ha tenuto la porta inviolata quattro volte. Con Simone Inzaghi alla guida, i nerazzurri non hanno infilato mai una striscia di otto successi interni consecutivi.

Roma, 2 sconfitte nelle ultime 3 partite

La Roma ha perso due delle ultime tre partite giocate, con una sola vittoria. Tanti ko quanto nelle precedenti 21 in A. Non possiamo parlare di crisi, ma certo Pellegrini e compagni hanno bisogno di invertire la tendenza.

Inter (-9) e Roma (-8) sono due delle tre squadre che hanno segnato meno gol rispetto alle prime sette giornate dello scorso anno. A -9 c'è anche il Verona. Lautaro e compagni hanno realizzato 13 reti contro le 22 del 2021-2022, Abraham e i giallorossi sono ad appena 8 segnature contro le 16 di dodici mesi fa.

Inter, senza Brozovic l'anno scorso neanche una vittoria

Dicevamo che nell'Inter mancherà Brozovic. Senza di lui in campo, si abbassa drasticamente la possibilità di vittoria. A partire dallo scorso campionato, con lui, i nerazzurri hanno vinto il 69 per cento dei match (29 su 42), ottenendo una media di 2,2 punti; nei tre incontri senza il centrocampista croato, non si registrano successi (0,7 punti di media, 2 pari e 1 sconfitta).

Dumfries, invece, si esalta quando di fronte c'è la Roma: ha segnato un gol in entrambe le sfide. Soltanto Giacinto Facchetti, con tre, ha fatto più reti tra i difensori dell'Inter contro i giallorossi nella storia del torneo.

Sul versante capitolino, Andrea Belotti ha fatto quattro gol al Meazza contro l'Inter. Dal 2016, è il giocatore che ha segnato più reti in campionato contro i nerazzurri.