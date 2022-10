Lazio-Udinese, sfida con vista Champions League

Domenica a Roma, Lazio e Udinese si sfidano in un match con vista sulla prossima Champions League. Due delle squadre che esprimono il miglior calcio in Serie A, saranno una contro l’altra nel big match pomeridiano: Lazio ampiamente favorita, per gli esperti SisalTipster, al 44% contro il 29% dei friulani mentre si scende al 27% per il pareggio. Sarri e Sottil fanno del gioco offensivo una filosofia: ecco perché ci sono il 58% di possibilità che entrambe vadano a segno. Tanti i giocatori che possono far male da lontano tanto che una rete da fuori area è data al 26%. Ciro Immobile continua a macinare record in maglia biancoceleste e non vuole fermarsi: il capitano della Lazio, 8 gol in Serie A contro l’Udinese, al 40% sarà nuovamente nel tabellino dei marcatori. In casa friulana Gerard Deulofeu continua a sfornare assist per i compagni, già 7 in stagione: l’ottavo passaggio vincente dello spagnolo è dato al 20%.