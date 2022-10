Raspadori e Politano guidano il Napoli contro il Sassuolo

Nessuno, al momento, appare in grado di fermare il Napoli. La formazione di Luciano Spalletti è una macchina perfetta certificata dai numeri: ancora imbattuta in stagione con una striscia aperta di 12 vittorie consecutive, miglior attacco della Serie A e della Champions League. Statistiche impressionanti tanto che gli esperti SisalTipster vedono gli azzurri favoritissimi nella sfida al Sassuolo in programma oggi pomeriggio al Maradona: 73% di possibilità di successo per Osimhen e compagni contro il 10% del Sassuolo e il restante 17% per il pareggio. I partenopei sono una macchina da gol, 46 in 14 gare disputate, e l’ipotesi che contro gli emiliani realizzino 3 o più gol è del 45%. Due gli osservati speciali della partita, Giacomo Raspadori e Matteo Politano, un passato importante al Sassuolo. Se Jack ha il 45% di chance di entrare nel tabellino dei marcatori, l’esterno di Spalletti è il nuovo rigorista della squadra e una sua esultanza dal dischetto è data al 18%.

Esame di maturità per il Milan che, domenica sera, sarà ospite del Torino. I campioni d’Italia sono reduci da quattro successi consecutivi in campionato e puntano la cinquina per restare agganciati al Napoli capolista. I granata, al contrario, hanno espugnato Udine e si sono rilanciati dopo un periodo negativo. Milan ampiamente favorito, secondo gli esperti SisalTipster, al 46% rispetto al 25% dei padroni di casa mentre si sale fino al 29% per la divisione della posta. Da quando Pioli siede sulla panchina rossoneri, la sua squadra non ha mai incassato un gol dal Toro in Serie A: c’è il 37% di chance che venga realizzato il sesto clean sheet milanista contro i granata. Olivier Giroud sa come far male al Torino, avendolo colpito lo scorso anno: un’altra rete del francese, 6 gol e 2 assist stagionali, è al 33%. Dopo il gol vittoria a Udine, Juric spera che Pietro Pellegri possa essere decisivo anche contro la sua ex squadra: il numero 11 granata ha il 20% di possibilità di segnare al Milan.