"Vamos! - Esultanze che hanno fatto la storia" è il nuovo podcast prodotto da Hypercast per SisalTipster

Il giornalista e telecronista Dazn Stefano Borghi è la voce narrante di questo progetto, il cui fine è narrare storie che hanno nell’esultanza il loro fil rouge. Hypercast ha accolto con entusiasmo la possibilità di fare una sorta di “percorso a ritroso” e riportare il racconto là dove una volta c’era solo radio- "Oggi tutti possiamo guardare gli sport che amiamo in televisione, al pc e sui nostri smartphone. In questa enorme mole di immagini si era però perso il fascino dell’ascolto - afferma Raffaele Costantino, direttore artistico di Hypercast -. Grazie al podcast possiamo restituire questa dimensione che, nel frattempo, è diventata 'nuova', almeno per i millennials".