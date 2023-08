Pronostici tennis Us Open: Tsitsipas-Raonic il big match di serata

Primo turno di spessore allo Us Open , con la sfida programmata per l’01.00, che vedrà affrontarsi Stefanos Tstitsipas , fresco vincitore dell’Atp di Los Cabos, e il “temerario” Milos Raonic , rientrato da pochi mesi nel circuito, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi due anni.

Raonic, attualmente, risulta essere sorprendetemente imbattuto contro il greco, che però parte super favorito.

Vi è un interessante dato di spessore ad accomunare i protagonisti in questione: il best ranking raggiunto in carriera alla posizione #3.

Di fatto, il canadese, in quell’anno, arrivò addirittura a giocare una semifinale delle Nitto Atp Finals, persa solamente al tiè break del terzo contro Murray; mentre Tsitsipas è, ormai da diversi anni, presente nella cerchia dei migliori giocatori al mondo.

Dopo la finale disputata agli Australian Open, sembrava potesse essere, finalmente, la stagione della consacrazione per il Greco, il quale, tuttavia, non ha rispettato le attese (soprattutto a causa dei soliti scompensi al gomito, provocando il rallentamento di gran parte della programmazione): ha faticato nella tournèe americana sul cemento, salvo poi migliorare sul “rosso”, grazie alla finale a Barcellona, contesa e persa ai danni di Alcaraz, e la semifinale al Masters 1000 di Roma, sconfitto soltanto da un altro giocatore, con migliore posizionamento in classifica (Medvedev).

A ridosso dello slam americano, eppure, è arrivato l’exploit nel 250 di Los Cabos, ottenuto concedendo solamente un set in tutto il torneo: Stefanos, qui a New York, ha la chance di poter raggiungere il miglior risultato ottenuto nella sua carriera (terzo turno nel 2020 e nel 2021), considerando gli avversarsi con i quali condivide il tabellone.

Tsitsipas è nettamente favorito contro Raonic. Il pronostico del Flaco

Non sembra essere un avversario così scomodo Raonic, che, seppur dotato di un ottimo servizio, viste le sole sette apparizioni nel 2023 e soprattutto in un torneo del Grande Slam, potrà incontrare una condizione ostile e poco favorevole contro il suo avversario: tra Hertogenbosc, Wimbledon e nell’appuntamento a Toronto è riuscito a figurare in modo positivo, ma a New York l’asticella si alza e non sarà affatto agevole il confronto con l’attuale numero sette al mondo.

Interessante dunque la linea handicap -1.5set (questa tipologia di giocata significa che Tsitsipas dovrà vincere il match 3-0 o 3-1). La quota del pronostico suggerito dal Flaco è disponibile su Cplay, Planet Win e Bwin (quota media 1,60).

Segui i pronsotici de Il Flaco su Telegram