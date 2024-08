Il drone che ti salva la vita

Soluzione salvavita anche in situazioni inaccessibili: ecco il progetto "From Sky to Heart”. Il 5 settembre nel cortile di Palazzo Cesi ad Acquasparta alle ore 16, su un maxischermo collocato proprio in piazza, si potrà assistere in diretta al volo di un drone dotato di DAE (defibrillatore semiautomatico esterno), che raggiungerà rapidamente una zona impervia sulla montagna di Poggio Azzuano (Terni), dove sarà simulato un arresto cardiaco improvviso su un anziano che passeggia con la nipote. In questo esperimento, autorizzato da ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), si vuole dimostrare che in casi in cui si verifica un arresto cardiaco improvviso (60.000 all’anno in Italia), l’uso del drone può fare la differenza per salvare una persona. L’esperimento è in collaborazione con il “118” regionale dell’Umbria e con il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria. Ci sarà anche una diretta streaming facebook sulla pagina dedicata all’evento. “From Sky to Heart” gode di numerosi patrocini, tra cui ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, A.I.M. - Associazione per l'Italia nel Mondo, Provincia di Terni, ASL Umbria2 e svariati comuni dell'Umbria. L’appuntamento del 5 settembre ha ricevuto l’egida morale del Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), storica Associazione Benemerita del CONI preposta alla promozione dei valori dello sport.