Giusti, carica al Max: “Si salvano vite”

Max Giusti sta girando l’Italia con il suo... frizzante tour teatrale, Bollicine. Uno spettacolo che era già andato forte lo scorso anno (due settimane al Sistina, poi le tappe estive) e che ora è ripartito. «La novità è che ci sono in scena il mio Alessandro Borghese e il mio Aurelio De Laurentiis. Di solito non mi piace portare i miei personaggi in giro, perché poi si viziano e si sentono più importanti di me! Ma questa volta mi sono arreso: mi sembrava che magari una parte del pubblico potesse rimanere delusa, senza di loro». Tra una data e l’altra del tour e una capatina da Fabio Fazio, Giusti conta di fare un blitz pure alle Finals, nel week end. Anche perché il suo legame con Tennis&Friends è solido e datato. «Tengo ad esserci, sì. Quando è nato il progetto, quando Giorgio Meneschincheri ha spiegato la sua idea a me, a Paolo Bonolis, a Fiorello... Non era facile pensare che sarebbe stato possibile realizzare una cosa così grande. Eravamo entusiasti anche del fatto che non fosse “solo” una raccolta fondi (pur con tutto il rispetto per le raccolte fondi, ovviamente), ma addirittura l’opportunità di fare prevenzione, cioè salvare vite. Per questo le proverò tutte pur di esserci: mi piace il fatto che noi diventiamo piccoli, che la nostra... “notorietà” possa essere usata per far sì che un papà, una mamma, un figliolo vengano a vederci e poi, proprio mentre stanno a guardare noi che facciamo finta di fare i campioni, vadano a fare prevenzione in una delle ben 11 specialistiche che ci sono quest’anno a Torino. Ovviamente nel 95%, nel 99% dei casi non c’è niente e te ne torni a casa più contento, ma se c’è qualcosa hai modo di intervenire immediatamente».