BDPR, Birra di Parma: l'altra spuma

L’approccio essenziale del design e della grafica esprimono la personalità di ciascuna Birra. L’oro, l’argento e il bronzo leggermente satinati si ispirano ai colori tipici delle birre non filtrate, leggermente opache nel colore e ricche di aromi e profumi che conquistano al gusto e avvolgono l’olfatto. La bottiglia propone una silhouette morbida, sinuosa e decisamente originale: La Birra di Parma veste in maniera elegante le sensazioni che sa regalare.

Un’idea unica e originale nata a Parma dalla creatività di CECI 1938 nel pensare a vini e birre di alta qualità con una personalità eclettica, che “stanno bene con tutto“, eleganti ed equilibrati, mai estremi, da gustare in compagnia nelle fresche serate estive o davanti ad un piatto caldo in inverno. Di Parma poiché gli ingredienti principali e la produzione derivano dal territorio della provincia di Parma: l’acqua e l’orzo danno origine ad un malto PILS che è la base di tutte e tre le birre, e il 100% della Birra Silver.

I luppoli provengono da un’accurata selezione a livello internazionale. In ogni birra è presente un blend composto per definirne l’amaro e l’aroma. Il luppolo connota il prodotto finito anche in base al momento in cui viene aggiunto, solo in bollitura per Birra Gold e Birra Bronze, anche in dry hopping per la Birra Silver. La collezione delle Birre di Parma presenta tre etichette, BDPR Gold per la Blond Ale, BDPR Silver per la Imperial Pils e BDR Bronze per l’American Pale Ale. La BDPR Gold, Blond Ale è una birra in stile inglese, chiara ad alta fermentazione e non filtrata, classica e dagli aromi freschi e delicati dalle note speziate e agrumate. La proposta BDPR Silver, contraddistingue una Imperial Pils in stile tedesco, di colore giallo dorato speziata ed agrumata di particolare complessità aromatica. Questa bionda si contraddistingue per un finale lievemente amaro.

L’American Pale Ale di stile americano connota l’etichetta BDPR Bronze: Una birra dall’intenso tono ambrato, un prodotto ad alta fermentazione con un ricco bouquet aromatico dato dalla forte presenza dei luppoli. Peculiare il sentore di caramello, spezie e tostatura. Le Birre di Parma di CECI 1938, una collezione che canta fuori dal coro, una trilogia unica che parla di Italia, di Parma.