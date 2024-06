Grisport Linea Aerata

La calzatura dispone di una valvola di aerazione, una suola (in gomma termoplastica incollata) con design antiscivolo ed un sistema “anti-shock” che protegge il piede, assorbendo i colpi. Tutto ciò per un comfort assoluto ed una camminata rilassante e leggera.

I mocassini di Grisport si adattano a qualsiasi soluzione: da una passeggiata in centro città all’andare in spiaggia la mattina, ma anche per stare a bordo di una barca in occasione di un’escursione o, semplicemente, per andare al lavoro.

Il mocassino è realizzato in pelle Nabuk bottolata.