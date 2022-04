Bulova Computron Led - DCave

New York, NY – Quando, tra la fine degli anni '70 e '80, gli orologi elettronici al quarzo ebbero un picco di popolarità, Bulova decise di raccogliere la sfida, data da una crescente richiesta di orologi digitali, con una linea di segnatempo caratterizzati da un quadrante con display LCD digitale. Si trattava del Computron LED un orologio completamente digitale che con la sua cassa trapezoidale decisamente anticonvenzionale e molto futuristica mostrava un display a LED tagliato in verticale, dando così origine ad uno dei segnatempo digitali più iconici di tutti i tempi.

Il pubblico nativo digitale di oggi, benché affascinato da tutto ciò che è OG, non esisteva quando il Computron originale conquistò il mercato dell’orologeria digitale, mentre oggi, questa generazione, rappresenta il “potenziale pubblico” di un lifestyle nel metaverso. Da qui nasce la partnership di Bulova con D-Cave, con l‘obiettivo di realizzare due segnatempo Computron LED rivolti al mercato Lifestyle nel metaverso e totalmente dedicati alla nuova comunità digitale. Due varianti dello storico Computron LED di cui una realizzata come Special Edition.

Il Computron è stato reinterpretato per D-Cave evolvendo il suo design originale ed aggiungendo concetti visivi ispirati al mondo dei giochi. Il lancio di questo segnatempo avviene abbracciando l'intero spettro del metaverso, dalla presentazione all’interno del metaverso su Decentraland al sostegno (endorsement) garantito dai migliori “gamer” del mondo. Inoltre all’interno di Decentraland, Computron D-Cave avrà uno spazio proprio, dove gli utenti potranno acquistare gli orologi fisici, il loro NFT e una versione indossabile da utilizzare sui propri avatar.

"Da oltre 145 anni Bulova si occupa di innovare ed esplorare nuovi mondi", afferma Jeffrey Cohen, Presidente di Citizen Watch America. "Attraverso la nostra partnership con D-Cave e l'iconico Computron, Bulova si interfaccia con il metaverso e l'universo dei gamer, permettendoci di raggiungere nuovi consumatori e opportunità".

Stefano Rosso, fondatore e CEO di D-Cave afferma: "Siamo molto entusiasti di avere l'opportunità di lavorare su un oggetto iconico come il Computron di Bulova e di reinterpretarlo in modo futuristico, collegando l'oggetto fisico originale alla sua nuova versione virtuale. Metaverse non è una moda, è un nuovo modo di vivere. La nostra vita fisica è e sarà sempre più integrata con la nostra vita digitale. E poiché nella vita reale vogliamo esprimere chi siamo anche attraverso i marchi che amiamo, lo stesso accadrà nel metaverso".

I nuovi orologi Computron D-Cave di Bulova sono gli accessori per eccellenza sia per i “gamer” che per gli appassionati. Il design iconico è ispirato alla cultura del gioco e presenta un'elegante cassa in acciaio inossidabile IP nero con accenti verdi luminosi, montata su un cinturino in silicone nero con fibbia ad ardiglione. Il quadrante angolare mostra un display a LED di colore verde che oltre a mostrare il tempo offre la funzionalità del doppio fuso orario.

La versione Special Edition presenta la parte superiore della cassa in vetro, offrendo così la vista alla tecnologia del circuito stampato. Il design è rifinito con un dettaglio laterale inciso con acido di colore verde ispirato alle torri dei computer e presenta un'elegante cassa in acciaio inossidabile IP nero ed un morbido bracciale anch’esso IP nero, il tutto abbinato ad un display a LED verde con l’aggiunta della funzione del doppio fuso orario alle funzioni di base.

La confezione di entrambi gli orologi è personalizzata con elementi di design D-Cave ed è dotata di un codice QR che guiderà gli utenti allo spazio dedicato Bulova-D-Cave su Decentraland.

