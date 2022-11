Citizen lancia il nuovo Eco-Drive Diver 200m

CITIZEN PROMASTER, la famiglia di segnatempo dedicati allo sport professionale che cattura l'immaginazione dei professionisti dello sport a livello mondiale, stupisce oggi con un nuovo modello Eco-Drive Diver 200m ispirato al maestoso squalo balena in via d’estinzione e realizzato in edizione limitata a 5.000 esemplari in tutto il mondo. Il progetto prevede che una parte dei ricavi delle vendite di questo modello andrà a sostenere le attività di conservazione marina dell'ONG internazionale Conservation International (CI - https://www.conservation.org/corporate-engagements).