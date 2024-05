Pure style, pure performance, pure Maserati

Protetto dalla cassa in acciaio (44 mm) e dal vetro sapphired coated, il movimento automatico a ricarica manuale è dotato di rotore personalizzato con il logo Maserati e garantisce un’autonomia di oltre 40 ore.

Il design audace della collezione esalta il DNA Maserati, con dettagli di stile quali la lavorazione knurling sul fianco della ghiera e la doppia finitura lucida/opaca di cassa e bracciale in acciaio. Due le “livree” disponibili per le nuove versioni: silver & blue per un look più istituzionale, silver & black con dettagli IP gold per una sportività ricercata.

Acciaio, zaffiri sostenibili e ceramica per i gioielli dell'estate 2024

Costruzioni geometriche 3De design sportivo delineano le nuove proposte Maserati Jewels per la Primavera - Estate 2024.

Acciaio e ceramica si alternano in gioielli dallo stile contemporaneo. Bracciali, anelli e pendenti con finiture silver, black o gold per un look audace e distintivo.

Novità di stagione: l’utilizzo di zaffiri sostenibili, per un tocco di luminosità ricercata. Sporty style per i modelli con maglie cilindriche che alternano acciaio e agata. Immancabile la personalizzazione con l’iconico Tridente applicato.