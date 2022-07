"Multisoccer", la nuova edizione della startup competition del Social Football Summit 2022

Sul palco del principale evento dedicato alla football industry sono state proposte iniziative caratterizzate sempre da una spinta innovativa straordinaria. Anche quest’anno, sotto il segno del multiverso, un format innovativo per la challenge proposta durante la quinta edizione del Social Football Summit. Nel 2018, con ReSoccer, è stato realizzato un panel dove hanno partecipato, presumibilmente per la prima volta insieme, i principali attori del settore ed esponenti di rilievo del panorama nazionale dello “startup system”, tra i quali ad esempio Nino Ragosta di Fantacalcio e Federico Smanio, CEO WyLab ed attuale Program Director di WeSportUp Accelerator.

Tre anni dopo, un Upgrade, con l’obiettivo di sperimentare una nuova edizione con la presenza di big e nuove proposte dell’ecosistema startup: con UpSoccer del 2021 (realizzata con il supporto di NTT Data Italia), infatti, è stato definito un ulteriore format per la competition sull’innovazione in ambito sport industry, realizzando inoltre il primo NFT nel corso di un evento B2B.

Anche quest’anno, come per le precedenti edizioni, Lazio Innova è partner dell’iniziativa e mette in palio premi per i vincitori. Anche quest’anno l’auspicio è quello di ritrovare sul palco della nuova challenge del Social Football Summit startup di successo come quelle che hanno già lasciato un segno indelebile con le proprie iniziative imprenditoriali: da Mama Sport a Stargraph, da Up2You a Wallabies, da Orwell, da Morphcast a Proxy42, fino a Floky, Ticketoo, TiroLibre - dichiara GianFilippo Valentini, CEO di Go Project e fondatore Social Football Summit.Iscrizioni aperte fino alle ore 18:00 dell'