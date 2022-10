Serie B, Spal: Salvatore Esposito rinnova fino al 2025

FERRARA - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Spal annuncia "di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Salvatore Esposito fino al 30 giugno 2025. Nato a Castellammare di Stabia il 7 ottobre 2000 e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Esposito è entrato a far parte del Club biancazzurro nella stagione 2017/2018 dove ha disputato due Campionati di Primavera 2, per un totale di 24 presenze e 6 reti. Nel gennaio 2019 vive la sua prima esperienza tra i professionisti con il Ravenna F.C., mentre nella stagione seguente passa in prestito in Serie B al ChievoVerona con cui raggiunge la semifinale playoff mettendo insieme 41 presenze ed 1 rete. Nel 2020/2021 rientra a Ferrara, dove si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista nel centrocampo spallino diventando, dopo 70 presenze e 8 gol in due stagioni, il capitano della formazione biancazzurra. Dopo quasi 30 presenze tra le varie rappresentative giovanili Azzurre, l’11 giugno 2022 Esposito fa il suo esordio con la Nazionale Italiana maggiore nel match di UEFA Nations League contro l’Inghilterra".