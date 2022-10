Serie C, Aquila Montevarchi: Martinelli ko al ginocchio

MONTEVARCHI - Brutto stop in casa Aquila Montevarchi. Il difensore Sean Martinelli dovrà stare ai box per diversi mesi per un grave infortunio al ginocchio. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club rossoblù: "Dopo i primi esami medici eseguiti a seguito dell’infortunio che ha costretto il giocatore SEAN MARTINELLI ad abbandonare il campo in barella nella partita contro la Carrarese, la società informa che il giocatore ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo terrà il lontano dai campi per diversi mesi; nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami strumentali che determineranno l’entità dei danni e se sarà necessario l’intervento chirurgico che purtroppo pare inevitabile. SEAN , giocatore importante e prezioso per il Montevarchi con oltre 90 presenze tra serie D e Lega Pro, è stato il protagonista della promozione e del mantenimento della categoria la scorsa stagione ma a spiccare è la serietà della persona e la sua dedizione al lavoro."