Spal, De Rossi esonerato: manca solo l'ufficialità

FERRARA - La notizia era nell'aria, Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Spal. Manca ancora l'ufficialità ma la dirigenza estense ha preso la sua decisione. Fatali al tecnico gli scarsi risultati ottenuti fin qui e l'ultimo ko in casa del Venezia due giorni fa, dove per stessa ammissione di De Rossi, la squadra non ha dato tutto quello che aveva. Secondo fonti attendibili non ci saranno ripensamenti, c'è già il suo sostituto che sarà Massimo Oddo. Domani il presidente Joe Tacopina è atteso a Ferrara.