BOLOGNA - Seduta pomeridiana per il Bologna. Mitchell Dijks ha disputato per intero con il gruppo la sessione di allenamento di oggi: un lavoro atletico e poi tecnico-tattico con l’aggiunta di numerosi elementi della Primavera di Troise. Differenziato per Ladislav Krejci, terapie per Mattias Svanberg. Per la giornata di domani è in programma una seduta a porte chiuse.

