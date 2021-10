Bologna, Theate chiamato dal Belgio

BOLOGNA - Due gol in campionato, sommati alla vittoria di prestigio con la Lazio, hanno messo in luce il talento e il buono stato di forma del difensore del Bologna Arthur Theate, convocato dal c.t. del Belgio Roberto Martinez. In realtà l'esterno di Mihajlovic non era la prima stella del tecnico belga, ma il forfait di Thorgan Hazard ha liberato uno spazio che Theate sarà ben felice di andare a riempire. Per ora dovrà "accontentarsi" di mettersi in mostra contro la Francia nella semifinale di Natrions League.