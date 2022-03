Bologna, Mihajlovic: "Risultato giusto. Futuro? A fine stagione"

BOLOGNA - Al termine della gara casalinga pareggiata per 0-0 contro il Torino, Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: “C’è rammarico quando non vinci, ma il risultato è giusto. Il Torino ha fatto qualcosa in più, ma noi abbiamo fatto meglio rispetto alla gara dell'andata adeguandoci al loro tipo di gioco. I ragazzi hanno dato il massimo e fatto il possibile. Siamo stati bravi a non subire gol e alla fine va bene così”.