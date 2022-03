Bologna, con Arnautovic scatta la missione decimo posto

BOLOGNA – Il Bologna riabbraccia il suo leader. L'uomo di maggior talento ed esperienza, quello che fino a questo momento ha segnato 9 gol in campionato, contribuendo in maniera importante ai successi dei felsinei. Marko Arnautovic torna dopo la positività al Covid, che a suo dire, non gli ha minimamente lasciato strascichi, visto che è già pronto per scendere in campo. E' chiaro però, che al di là di quanto si dica, l'austriaco non sarà al meglio della condizione fisica, ma con la sua presenza già qualche timore e pressione i viola l'avranno, non dimenticando anche che per la squadra il fatto che ci sia è estremamente importante per personalità e carattere. Come è successo soprattutto nelle ultime partite prima che si contagiasse, quella contro lo Spezia in casa e quella di Salerno, e non solo per i tre gol decisivi segnati. Insomma il numero 9 torna sul rettangolo verde, Mihajlovic esulta, Italiano e la Fiorentina...un po' meno.