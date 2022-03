Bologna, obiettivo Lucca: pronto l'assalto al Pisa

BOLOGNA - Il Bologna segue Lorenzo Lucca del Pisa. L'attaccante che in estate sarà corteggiato da tanti club di serie A, è già da tempo nel mirino del club felsineo. Marco Di Vaio è andato pure a visionarlo di persona e già già nell’estate del 2021 il club di Saputo contattò il Palermo, allora proprietario del cartellino per provare a farlo suo. I rosanero chiesero qualcosa più di 2 milioni di euro e il Bologna scelse di non affondare il colpo; lo fece invece il Pisa, che ora potrebbe chiedere tra i 7 e i 9 milioni di euro. L’interesse su di lui è grande e la società rossoblù continua a seguirlo con grande interesse.