Tutti in chat con Mihajlovic: Il Bologna si carica così

BOLOGNA - Stasera a San Siro il Bologna giocherà per il proprio tecnico Sinisa Mihajlovic, come Emilio De Leo ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia. E l'idea è che stasera, prima della partita, Mihajlovic si colleghi in videocall per ripassare assieme alla squadra i compiti da sostenere in campo con i rossoneri, in una riunione a metà strada tra il versante tecnico e quello motivazionale. Come ogni giorno, comunque, Mihajlovic farà una riunione con lo staff: sarà così per le prossime tre o quattro settimane. Il Bologna ha allestito tutto, a partire dagli allenamenti in streaming, fino alla partita, che Mihajovic vedrà in tv con la possibilità di comunicare con gli analisti. De Leo e Tanjga, il vice di Sinisa, gestiranno il campo.