Bologna, chiudere bene per riprogrammare il futuro

BOLOGNA - Per sé stessi, per la classifica, per Mihajlovic: il Bologna si gioca presente e futuro. La squadra è infatti chiamata a fare quanti più punti possibile oltre la soglia salvezza. La società invece, proprio alla luce dei numeri della classifica, può iniziare a programmare il futuro. E bisogna farlo presto, visto che al momento attuale c'è anche la dirigenza sotto osservazione. Saputo, con tutti gli investimenti effettuati, non può non chiedersi come mai la squadra abbia centrato solo salvezze tranquille. Non basterà chiundere bene il campionato per soprassedere sui cambi nell'area tecnica: serve di più per portare il Bologna a livelli superiori. Oppure si continuerà a vivacchiare. Per questo motivo Fenucci dovrà valutare con grande attenzione il nome del nuovo responsabile dell’area tecnica. Va individuato un profilo che possa far svoltare una volta per tutti il Bologna.