Bologna, 8-0 nel primo test stagionale. Van Hooijdonk doppietta

PINZOLO - Prima amichevole stagionale per il Bologna, che è sceso in campo oggi contro la Settaurense, formazione che milita nel campionato trentino di Promozione. I rossoblù si sono imposti con il punteggio di 8-0. Reti equamente suddivise tra prima e seconda frazione. Ad aprire le danze ci ha pensato Van Hooijdonk, con una doppietta in avvio (3' e 6'), seguita dalle reti di Soriano e di De Silvestri. Nella ripresa, le altre quattro reti: Pyyhtia, Paananen. Angeli e Mbaye. Per la giornata di domani, il programma prevede una doppia seduta di allenamento alle 10 e alle 17,30 sui campi del Centro Sportivo Pineta.