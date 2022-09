Bologna, Mihajlovic: "Facciamo gol e smettiamo di giocare, manca coraggio"

LA SPEZIA - Il Bologna pareggia 2-2 al Picco contro lo Spezia. Al termine della sfida, il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto in conferenza stampa: "Il mio stato d'animo è lo stesso dopo Verona o Salernitana. Partiamo bene, facciamo gol e smettiamo di giocare e ci abbassiamo. Ci è mancato coraggio nel salire con i quinti, andare in attacco e andare sui loro centrali. Loro hanno preso campo e noi siamo rimasti bassi. Nella ripresa ci siamo sistemati, poi abbiamo preso un autogol nel nostro miglior momento. Abbiamo avuto la forza di reagire trovando il pareggio e cercando di vincerla senza riuscirci. Ci è mancato però qualcosa. Sfiducia? Quando non arrivano risultati è quello che ci aspettiamo, ma non posso dire che è così o no. Non mi fascio la testa prima di rompermela, provo a fare il massimo. Come dice il Trap, ci sono allenatori esonerati e chi sarà esonerato. Ci sono gli errori tecnici, ma non dipendono dall'allenatore. Io ho provato a cambiare, ho messo i nuovi per vedere cosa possono darmi, ci sono giocatori che si ambientano e si adattano subito e altri che avranno bisogno di tempo. Moro e Zirkzee stanno lottando, ma sono giocatori di qualità e so che saranno importanti per noi. Ma ci vuole tempo". Per concludere su Barrow: "Musa è un ragazzo molto sensibile, molto forte ma caratterialmente sensibile. Se vuole diventare importante deve cambiare ma so anche che il carattere non lo si può cambiare, ma smussare si. Oggi ha fatto meglio difensivamente, quando ha fatto la seconda punta tornava indietro. Ha fatto il trequartista e non tornava indietro. Musa è un ragazzo d'oro, speriamo che torni ad essere quello che era quando è arrivato qui".