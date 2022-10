Bologna, Thiago Motta: "Difficile il recupero di Arnautovic. Può giocare Zirkzee"

BOLOGNA - Il Bologna è atteso dalla difficile trasferta sul campo del Napoli. A due giorni dalla sfida, ecco le parole del tecnico dei rossoblù Thiago Motta. "Dopo il pari con la Samp, abbiamo lavorato su tutto per affrontare al massimo la prossima sfida contro il Napoli. Arnautovic? Non si è allenato. Abbiamo ancora domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena. Ad oggi è più probabile il suo forfait. Mi aspettavo questo Napoli? Si, non mi sorprende. E' una grande squadra guidata da un grande allenatore. Kvaratskhelia? Non hanno solo lui, hanno tanti giocatori forti. Li affronteremo come abbiamo fatto con tutte le altre squadre, fino a questo momento, con strategia".