Bologna, Thiago Motta: "Orsolini è in forma. Lui ed Aebischer lavorano bene"

BOLOGNA - Al Dall'Ara il Bologna trova il successo contro il Torino (2-1). Al termine della gara ha parlato l'allenatore dei rossoblù, Thiago Motta: "Questo è il nostro Bologna con un solo obiettivo, ovvero di dare gioia alla nostra gente che lavora durante la settimana e viene allo stadio a vivere un momento di divertimento. Vedere i ragazzi lavorare insieme e aiutarsi è la più grande soddisfazione per un allenatore. Dobbiamo continuare su questa strada che è quella giusta". "Orsolini? Si impegna tantissimo in allenamento così come Aebischer - aggiunge Thiago Motta -. Riccardo oggi doveva aiutare anche in difesa e non era facile. Sono contento per entrambi perchè hanno lavorato bene. Orsolini è in forma, lavora tanto e bene. Lui, come gli altri, si trova all'interno di un gruppo che sta crescendo. Vignato è entrato molto bene. Posch? Si merita il gol. Ha la caratteristica di fisica e mentale di potersi inserire". Sulla svolta nel secondo tempo: "In una partita ci sono vari momenti. Nel primo tempo la difesa del Torino ha tenuto bene, era molto solida. Non abbiamo provato a giocare come dovevamo. Poi nella ripresa la partita si è aperta di più. Con maggiori spazi i giocatori entrati hanno sfruttato la stanchezza degli avversari. Sono contento, si sa che la partita si vince in 90 e passa minuti". Per concludere, su Juric: "Un allenatore fondamentale per me, devo solo ringraziarlo. Quando sono arrivato a Genoa c'era un centrocampista che trasmetteva qualcosa di diverso a tutti gli altri. Grazie a lui sono riuscito ad arrivare dove sono adesso".