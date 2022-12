Bologna, ripresa a Casteldebole. Differenziato per quattro calciatori

BOLOGNA - Ripresa degli allenamenti a Casteldebole per il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù hanno svolto in mattinata una seduta tecnico-tattica. Tra due giorni Soriano e compagni sono attesi dall'amichevole in programma a Palma contro il Maiorca. Ecco il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club rossoblù: "A due giorni dall’amichevole di Palma la squadra ha ripreso ad allenarsi con una seduta tecnico-tattica stamane a Casteldebole. Lavoro differenziato per Joshua Zirkzee, Kevin Bonifazi, Lorenzo De Silvestri (affaticamento al polpaccio sinistro) e Nicola Sansone (affaticamento al polpaccio destro)".