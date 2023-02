BOLOGNA - In questi minuti è in corso Bologna-Monza, gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Si affrontano due squadre in salute che vogliono proseguire nel loro percorso a caccia di punti utili per la zona Europa. Il match al Dall'Ara, comunque, è iniziato con qualche minuto di ritardo per un imprevisto dell'ultima ora. Nella rete di una delle due porte c'era un buco. Si è dunque dovuto ovviare al problema ricorrendo allo scotch per riparare la rete.