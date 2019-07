Berisha, ufficiale: alla Spal in prestito dall'Atalanta

FERRARA - Con una nota ufficiale, la Spal ha comunicato "di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha". Il portiere albanese, arrivato in Italia alla Lazio nel 2013 (dopo aver militato con gli svedesi del Kalmar dal 2008 al 2013) approda in biancazzurro dai nerazzurri , come si apprende dal comunicato diffuso dal club ferrarese, "con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". Il portiere ha militato con i bergamaschi nelle ultime tre stagioni.