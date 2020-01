Fiorentina, tutto su Juan Jesus

FIRENZE - Si muove Juan Jesus, difensore della Roma che ha fatto sapere di accettare come destinazione soltanto Firenze. Il calciatore giallorosso, 28 anni, ha rifiutato offerte dalla Turchia e in Italia. Ci sarebbe un accordo di massima con la Fiorentina: in questo accordo il brasiliano spalmerebbe il suo ingaggio. Ma la differenza tra domanda e offerta è ancora netta e la si vorrebbe colmare con alcuni bonus. Attualmente ballano circa due milioni di euro. Sull’operazione c’è già il sì di Iachini, ma l’esito non è affatto scontato.

Non solo Juan Jesus

Ma non solo il brasiliano è al centro dell’interesse del club. Sul taccuino c’è sempre il nome anche di Kevin Bonifazi (23) e sarà così almeno finché non arriverà la sua firma con la Spal. La società di Ferrara ha l’accordo potenziale con il Torino per il trasferimento, tuttavia non ha la firma dello stesso difensore. Per il centrocampo Duncan (26), vecchia conoscenza di Iachini, è da tenere sotto osservazione anche se il Sassuolo chiede ancora troppo, così come continua a piacere Meité (25), senza dimenticare la pista che porta all’estero.



