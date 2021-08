Calciomercato Parma, Rinaldi in prestito al Montevarchi

PARMA - Il portiere classe 2002 Filippo Rinaldi è passato in prestito all'Aquila Montevarchi, neo promossa in Serie C: l'annuncio è arrivato tramite il sito web dei toscani: "L’Aquila Montevarchi è lieta di comunicare l’acquisizione, a titolo temporaneo dal Parma delle prestazioni sportive del Portiere Filippo Rinaldi. Rinaldi classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Parma, nell’ultima stagione ha difeso la porta della formazione primavera e collezionate alcune presenze in panchina con la prima squadra, e il portiere della Nazionale Under 20 ed in passato di quella Under 17. Benvenuto Filippo nel Club più antico della Toscana".