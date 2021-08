Calciomercato FIorentina: via Milenkovic, ecco Nastasic

FIRENZE - Per un movimento in uscita, uno in entrata. Con la partenza di Milenkovic infatti arriverà Nastasic dallo Schalke 04. Un serbo per un serbo: il secondo. ex viola, è stato già bloccato da settimane e l'intenzione ora è quella di chiudere quanto prima l'operazione con i tedeschi per dare quanto prima possibile Nastasic a Italiano, visto che l'inizio del campionato è sempre più vicino. Da definire anche la situazione di German Pezzella: contratto in scadenza nel 2022, su di lui sono atttivi contatti con società italiane e spagnole senza che però nessuna abbia affondato con decisione. E la Fiorentina tiene gli occhi puntati su Kouyate del Metz, Rugani della Juventus e Cistana del Brescia.