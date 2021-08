Calciomercato Serie C: Caccavallo firma col Siena

SIENA - Giuseppe Caccavallo ha convinto il Siena ed Alberto Gilardino: farà parte del progetto bianconero. Dopo due settimane di allenamenti da aggregato (dopo l'esperienza alla Carrarese l'attaccante classe '87 era svincolato), la società toscana ha deciso di legarsi al centravanti, che dunque potrà continuare a far valere la sua esperienza (oltre 280 partite) e la sua qualità sotto porta (59 reti in carriera). "Mi sto trovando benissimo con i miei nuovi compagni – sono state le prime parole del neo bianconero – e ringrazio la Società che mi ha cercato e mi ha voluto in questa importante stagione. Le parole di mister Gilardino e del direttore Perinetti mi hanno fatto molto piacere e voglio contraccambiare la loro stima. Personalmente mi sento molto bene, adesso sto mettendo benzina nelle gambe per farmi trovare pronto. A livello personale mi aspetto tanto da questa stagione e voglio dare tutto per questa maglia. Siena è una piazza importante e so che i tifosi ci seguono tutti i giorni, a loro chiedo di starci vicino".