Calciomercato Empoli: ufficiale l'arrivo di Pinamonti

EMPOLI - Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore dell'Empoli. La società toscana ha trovato l'accordo con l'Inter per avere l'attaccante classe '99 in prestito. Cresciuto nel vivaio nerazzurro, Pinamonti ha avuto modo di mettersi in mostra in Serie A con le maglie di Frosinone e Genoa, prima della stagione 2020/2021 che lo ha visto raggiungere il traguardo Scudetto agli ordini di Antonio Conte. Piccola curiosità: nel 2017 Pinamonti fece il suo esordio in Serie A proprio in un una sfida tra Inter ed Empoli.