Calciomercato Fiorentina, ultimo assalto a Orsolini

FIRENZE - Berardi e Orsolini: ultime ore per la Fiorentina. Con il Sassuolo l'obiettivo è capire se potrà cambiare qualcosa sul futuro e le cifre di Berardi. Col Bologna bisogna verificare se la richiesta rossoblù di 15 milioni è diminuita. Infine, si dialoga con il Crotone per la situazione di Messias, che non sarà un esterno, ma che nel mirino della Fiorentina c'è da tempo anche se a fasi alterne. Se Berardi è rimasto a metà tra sogno e speranza, finora, il club viola è più concretamente su Orsolini, ma anche qui manca l'accordo. Per Messias il Crotone chiede 7 milioni, ma, a meno di sviluppi clamorosi, resterà un progetto per il futuro come gli altri due. Intanto Amrabat, col suo agente, preme per una stagione altrove. Il club Viola, che sul giocatore ha investito tanto, non vorrebbe privarsene ora che sta recuperando dall'intervento. Il Torino è il più interessato e vicino all'accordo (Juric, dopo Verona lo vorrebbe anche in granata), più della Samp e dell'Espanyol. Destinazione, quest'ultima, eventualmente più gradita alla Fiorentina che eviterebbe di rinforzare una concorrete.



