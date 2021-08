Empoli, Andreazzoli: "Lazio? Sarri è nelle mie stesse condizioni"

EMPOLI - Il giorno dell'esordio in campionato si avvicina anche per l' Empoli , che nella prima giornata affronterà la Lazio guidata dal tecnico più amato degli ultimi anni. Quello che Maurizio Sarri ha fatto nella città toscana non sarà facile da dimenticare, ma non è detto che no si possa fare meglio. Ed è proprio questa l'ambizione di Aurelio Andreazzoli : "Mi auguro che possa essere una bella partita - ha affermato il tecnico in conferenza stampa -. Sarri ha fatto davvero tanto per questo ambiente e abbiamo la voglia di superarci, forse anche la presunzione di farlo. Se sarà una bella partita dovremo aspettare la fine, i presupposti ci sono, perché credo ci sia la volontà da parte di nostra di fare bene. Loro sono esattamente nelle stesse condizioni in cui siamo noi. Non vedo differenze, non avremo vantaggi. Certo è che la prima gara è sempre particolare, perché è la prima e la aspettiamo con ansia. Vogliamo vedere se il lavoro fatto è stato proficuo. In tutte le situazioni la prima è sempre importante, siamo particolarmente ansiosi di dare il meglio di noi stessi".

"I nuovi? Dobbiamo trovare una fisionomia in fretta"

Tanti i nuovi acquisti tra gli azzurri, anche se il tempo per integrarli non è stato poi così tanto: "L'inserimento dei nuovi? Diciamo che va bene - ha concesso Andreazzoli - per quel poco tempo che sono stati con noi. Bisogna fare un plauso a loro per come si sono inserire e chi, all'interno dello spogliatoio, li ha ricevuti. Non sembrano che siano qui da poco tempo. Per tutto quello che c'è da fare, per creare una fisionomia, quaranta giorni di tempo è un'inezia. Se poi ci aggiungiamo qualche difficoltà, il tempo è ancora più relativo. Abbiamo necessità di fare in fretta e trovare i mezzi per trovare quel minimo di fisionomia alla squadra". In chiusura il tecnico empolese ha richiato i tifosi a dare il loro contributo in questa stagione difficile anche per chi vice il calcio dagli spalti: "Con il pubblico è tutt'altra cosa. Speriamo che ci sia il massimo possibile per ciò che è permesso dalle leggi in questo periodo. La Lazio è una squadra forte e servirà la massima spinta".