Empoli, Andreazzoli: "La vittoria ci manca, ma la squadra c'è"

EMPOLI - "La Sampdoria è una squadra importante. Ha un allenatore nuovo e ha qualcosa di diverso. Giocammo bene all'andata fino al loro vantaggio, poi abbiamo sofferto". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, in vista del prossimo impegno di campionato: "Giocheremo una partita particolare, in classifica siamo avanti, ci vede favoriti perchè siamo stati più bravi a raccogliere, ma è una sfida come le altre. Chiaramente ci manca la vittoria, intendo come soddisfazione, ma non è un cruccio. Perché analizziamo le cose siamo contenti di quanto facciamo. Avremmo meritato più di quanto abbiamo portato a casa, siamo consapevoli che c'è da lavorare e che la strada è lunga. Siamo produttivi, ma come a Bologna ci è mancata la realizzazione. La squadra crea: mi interessa questo, raccogliere è legato agli eventi, mi interessa il lavoro che fa la squadra. Verre non ci sarà: non vogliamo rischiarlo perché ha avuto un problemino. Ci sarà Luperto. Asllani ci aveva dato delle convinzioni, è bravo e sta dimostrando quello che noi tutti pensavamo, forse di più. Da Stulac, un altro che fa la sua parte, può apprendere molto", ha concluso.