Ufficiale, Samuele Perisan è un nuovo giocatore dell'Empoli

"Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Perisan. Il calciatore ha firmato un contratto con la società azzurra fino al 30 giugno 2025. Samuele Perisan è un portiere italiano nato a San Vito al Tagliamento il 21 agosto 1997. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, ha poi vestito le maglie di Triestina, Arezzo e Padova. Dopo esser rientrato in bianconero, nelle ultime due stagioni ha giocato col Pordenone. Perisan conta presenze in nazionale Under 18 e Under 20, conquistando con quest’ultima il terzo posto al mondiale del 2017".