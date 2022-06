EMPOLI - Inizia a prendere forma il nuovo Empoli di Paolo Zanetti, chiamato a centrare la salvezza dopo quella ottenuta con Aurelio Andreazzoli la passata stagione. Tra oggi o al massimo domani sarà ufficializzato l'ingaggio di Mattia Destro che sarà in città per sostenere le visite mediche. Dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo e sarà lui il nuovo centravanti, chiamato a sostituire Andrea Pinamonti, cannoniere azzurro nell'ultimo campionato con tredici gol.