Empoli: con Luperto, Baldanzi e Fazzini si vola. Col Seravezza finisce 3-0

EMPOLI - Il secondo test della stagione sorride ancora all'Empoli, che dopo la goleada al Castelfiorentino, ha la meglio per (3-0) sul Seravezza (serie D). Gli azzurri nel primo tempo faticano non poco a trovare i varchi giusti per "bucare" gli ospiti di mister Vangioni, terminando così a reti bianche i 45'. Nella ripresa, ci pensa Luperto a sbloccare la gara al 15'. Sugli sviluppi di un corner infatti, la girata del difensore azzurro manda fuori causa Lagomarsini e termina in rete. Baldanzi otto minuti più tardi raddoppia, mentre a due minuti dal termine Fazzini mette dentro il definitivo 3-0.