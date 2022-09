Empoli, Zanetti: "Fare punti a Salerno sarà difficile per tutti"

SALERNO - "Punto importante: fare punti qui sarà difficile per tutti. Siamo stati una squadra da due volti, nel primo tempo abbiamo macinato calcio ma non riusciamo a consolidare quanto facciamo". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, a Dazn dopo la gara con la Salernitana: "Il ritorno di una squadra forte con un pubblico incredibile era prevedibile, siamo stati bravi a restare in partita prendendoci il punto. Poche reti? Fino ad oggi gli attaccanti non segnavano, oggi ne hanno fatti due, è il nostro percorso. L'importante è continuare a fare gioco credendo in quel che facciamo. Siamo all'inizio, bisogna mettere alla pari alcuni appena arrivati. Come Pjaca che oggi si è acceso poco ma ha mostrato le sue qualità. L'unico modo per metterli in pari è farli giocare. Oggi è entrato un ragazzo del 2002, della Primavera, è il terzo in stagione. Roma? La affronteremo con la nostra mentalità, è una squadra fortissima, continueremo col nostro percorso".